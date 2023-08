CONVOCATI, Assenti Amrabat e Sabiri. C'è Kokorin

A pochi minuti dalla partenza per Vienna, la Fiorentina comunica la lista dei convocati per la gara d'andata dei playoff di Conference. Rispetto all'elenco Uefa comunicato qualche giorno fa la grande novità è l'assenza di Sofyan Amrabat, già anticipata dal forfait di stamani nell'allenamento aperto ai media. Al suo posto c'è Aleksandr Kokorin. Nell'elenco mancano anche Abdelhamid Sabiri (per una botta al ginocchio) e Ikoné. Oltre ai due marocchini, al centro di voci di mercato, per l'Austria non partirà neanche Michael Kayode, alle prese con una tonsillite.

Ecco l'elenco completo:

Amatucci, Beltran, Biraghi, Bonaventura, Brekalo, Comuzzo, Dodò, Christensen, Duncan, Gonzalez, Infantino, Kokorin, Kouame, Mandragora, Martinelli, M. Quarta, Milenkovic, Mina, Nzola, Parisi, Arthur, Ranieri, Sottil, Terracciano.