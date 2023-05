CONFERENCE, Il West Ham vince e vola in finale

FirenzeViola.it

© foto di Giulia Prosperi

Niente da fare per l'AZ Alkmaar, il West Hamriesce a non prendere gol nel ritorno delle semifinali di Conference League in Olanda e al 94' trova anche il gol dello 0-1 con Fornals, che permette agli Hammers di accedere alla finale di Praga. Sorride dunque David Moyes, che aspetta i supplementari ed eventualmente i rigori di Basilea-Fiorentina per capire chi affronterà il prossimo 7 giugno.