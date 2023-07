CONFERENCE, Il Var sarà presente dagli spareggi

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

In questa stagione, il VAR sarà utilizzato in un numero ancora maggiore di partite nelle competizioni UEFA maschili per club e il suo uso verrà potenziato ulteriormente a partire dal 2024/25. Nel 2023/24, altre 239 partite si avvarranno del VAR in UEFA Champions League, UEFA Europa League e UEFA Europa Conference League. La UEFA Champions League di quest'anno vedrà l'implementazione del VAR in tutti i turni di qualificazione della competizione per la prima volta nella sua storia, con un aumento di 63 partite rispetto alla stagione 2022/23 in cui questa tecnologia era stata introdotta a partire dal terzo turno di qualificazione. Anche nei turni preliminari di questa edizione di UEFA Europa League e UEFA Europa Conference League si utilizzerà per la prima volta il VAR.

In UEFA Europa Conference League, infatti, il VAR si utilizzerà già dagli spareggi. Questo rappresenta un aumento significativo del numero di partite col VAR in queste competizioni, con la UEFA Europa Conference League che vede un aumento esponenziale del 311% (140 partite) grazie soprattutto all'introduzione di questa tecnologia nella fase a gironi.