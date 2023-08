COMOTTO, Viola matura: deve cercare l'Europa League

FirenzeViola.it

L'ex difensore della Fiorentina Gianluca Comotto ha parlato così della Fiorentina intervenendo in diretta a Radio Serie A. Queste le sue parole sulla squadra viola: "Per la Fiorentina stasera è fondamentale, capiremo se la squadra è matura. Dovrà fare una partita con calma e concentrazione, senza troppa frenesia. Per ora il mercato è stato ottimo: Parisi è un buon acquisto e alza il livello della squadra. I viola quest'anno devono cercare di tornare in Europa League, ma non sarà facile".