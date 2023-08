CHRISTENSEN, Ecco il motivo della numero 53

© foto di pietro.lazzerini

In casa Fiorentina è stata la giornata in cui il club viola ha rivelato i nuovi numeri di maglia per la prossima stagione. A destare curiosità tra il popolo fiorentino la scelta del nuovo portiere Oliver Christensen, che vestirà la 53.

La perplessità dei tifosi viola si è dissipata grazie all'intervento del fratello del portiere danese, Nicolai, che su un post pubblicato sui social dal club gigliato ha commentato spiegando il motivo: l'ex Herta Berlino ha scelto la numero 53 in onore della sua città natale Kerteminde, il cui codice postale è 5300, un motivo personale dietro alla decisione di vestire un numero certamente non banale