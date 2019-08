CESSIONI, Proposti Gori e Ranieri allo Spezia

Secondo quanto riportato dal Secolo XIX la Fiorentina avrebbe offerto due calciatori allo Spezia nelle scorse ore. Si tratta dell’attaccante Gabriele Gori e del difensore Luca Ranieri, entrambi classe ‘99 e reduci da una stagione in Serie B (Foggia e Livorno per il primo, Foggia per il secondo). Se l’arrivo del primo dipende da come andrà a finire la trattativa per Federico Bonazzoli – al momento in pole come alter ego di Galabinov – con la Sampdoria, il secondo potrebbe essere un profilo molto interessante per completare il reparto arretrato.