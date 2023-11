CATANZARO, Scambiati per rivali, aggrediti e danni ad auto

Fonte: ANSA

FirenzeViola.it

© foto di Andrea Rosito

(ANSA) - CATANZARO, 26 NOV - Scambiati per tifosi del Cosenza ed aggrediti, con calci e pugni alla loro auto. É quanto è accaduto a due sostenitori della Vibonese, venuti a Catanzaro per assistere al derby della squadra di casa col Cosenza. L'aggressione, avvenuta nei pressi dello stadio, è scaturita dal fatto che i due tifosi della Vibonese, che erano accompagnati da un gruppo di amici che si trovavano su un'altra auto, avevano esposto sul parabrezza dell'auto una sciarpa con i colori sociali della loro squadra, che sono rossoblù come quelli del Cosenza.

Da qui l'equivoco e la reazione dei tifosi del Catanzaro. I due sostenitori della Vibonese, la cui tifoseria, tra l'altro, é legata da rapporti di amicizia con quella del Catanzaro, sono stati portati nel pronto soccorso dell'ospedale e medicati per le ferite, comunque lievi, riportate nell'aggressione. (ANSA).