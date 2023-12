CASTELLACCI, Nico? Potrebbero bastare anche 20 giorni

Fonte: Radio Bruno

Enrico Castellacci, ex medico della Nazionale, ha commentato la situazione attorno a Nico Gonzalez, uscito per un problema muscolare durante Ferencvaros-Fiorentina: "La cosa migliore è svolgere le visite strumentali 48 ore dopo l'infortunio. Se si trattasse di una semplice distrazione muscolare con edema ci vorrebbe un recupero di circa una ventina di giorni. Qualora si trattasse invece di una lesione di secondo grado, non basterebbe un mese. Con lo strappo invece, ovvero una lesione di 3° grado, i tempi sarebbero molto più lunghi, anche sui tre mesi".