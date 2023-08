CASINI, Parole di Rocco non rivolte a me. Sui parcheggi...

Fonte: Lady Radio

Il Sindaco di Bagno a Ripoli, Francesco Casini è intervenuto questa mattina per parlare anche delle tempistiche per l’apertura del Viola park, confermando che il comune di Bagno a Ripoli ha, dal 26 agosto scorso, ripreso in mano il percorso autorizzativo per il rilascio dell’agibilità al pubblico spettacolo degli stadi del centro sportivo della Fiorentina. Un percorso sino adesso affidato, a causa della richiesta di alcune deroghe, alla commisione provinciale pubblico spettacolo istituita presso la prefettura di Firenze. Confermate dunque le date indicate dal Sindaco Casini: l’8 settembre la prima commissione e il 12 settembre prossimo il sopralluogo finale della commissione. Se i progettisti di Fiorentina presenteranno tutta la documentazione necessaria nei tempi stabiliti il via libera all’agibilità degli stadi può arrivare anche il prossimo 13 settembre. Sarà poi la Fiorentina a quel punto a decidere la data di apertura.

Il Sindaco Casini ha anche risposto in merito alle parole pronunciate dal presidente Rocco Commisso la scorsa settimana quando ha sostenuto che se avesse saputo dei ritardi di Tramvia e dei parcheggi scambiatori collegati alla Tramvia forse non avrebbe realizzato il centro sportivo a Bagno a Ripoli: "Con il presidente mi sento continuamente e tale affermazione non è certo rivolta verso il comune di Bagno a Ripoli con cui Fiorentina ha sempre lavorato benissimo fino a realizzare una struttura sportiva davvero unica in Italia e in Europa, in tempi rapidissimi. Anche per i parcheggi Bagno a Ripoli ha fatto il massimo mettendo anche a disposizione un’area per un parcheggio, che per quanto provvisorio, è da oltre 200 posti. Tutte questioni che il Presidente sa bene e di cui conosce gli sforzi che abbiamo fatto. Semmai la questione è sollevata verso il comune di Firenze dal momento che tutti sappiamo che la Tramvia e i parcheggi connessi, incluso quello di Bagno a Ripoli collocato nei pressi del Viola Park, sono un’opera appaltata e gestita dal Comune di Firenze. Non solo la Fiorentina ma tutti i cittadini sperano in una velocizzazione di questa opera. Dalle informazioni di cui dispongo so che i lavori dovrebbero partire a Novembre e mi auguro che non ci siano altri rinvii”.