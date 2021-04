CAIRO, Oggi ho visto un Torino con le palle

(ANSA) - TORINO, 03 APR - "E' stato un Toro con le palle, per usare un'espressione colorita: ho visto una buona partita, potevamo anche vincere": così il presidente del Torino, Urbano Cairo, commenta il pareggio per 2-2 nel derby contro la Juventus. "Sono soddisfatto, se abbiamo l'atteggiamento giusto possiamo fare bene contro chiunque - aggiunge il patron granata - e anche se la strada è ancora lunga, questo è un buon risultato per l'autostima. Il rigore di De Ligt su Belotti? Eh, insomma...", conclude lasciando lo stadio Cairo, poco convinto dalla decisione dell'arbitro Fabbri. (ANSA).