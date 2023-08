C. STORICO, Scherza: "Elon e Mark, lottate sul sabbione"

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

In un simpatico video pubblicato da due calcianti del Calcio Storico Fiorentino come Riccardo Lo Bue dei Rossi e Pietro Cappelli degli Azzurri, si propone come luogo per lo scontro tra i due multimiliardari Elon Musk e Mark Zuckerberg uno scenario particolare: il sabbione di Santa Croce. Nel video i due calcianti sono seduti accanto al ring di una palestra di allenamento e scherzano: "Anche noi siamo milionari a modo nostro. Abbiamo una tradizione dal valore inestimabile e prendiamo milioni di botte per tenerla alta".

Cappelli propone di allenare Musk ("Caro Elon, ti preparo io all'incontro), Lo Bue invece prenderebbe Zuckerberg. "Piazza Santa Croce è l'unica arena possibile per voi, Musk e Zuckerberg", dicono i due calcianti invitando a Firenze i due imprenditori.