C.STORICO, Rossi portano bambino sulla cupola

Oggi i calcianti della Parte Rossa del Calcio Storico Fiorentino hanno dato il via ad una bellissima iniziativa portando un bambino con difficoltà motorie in cima alla Cupola del Duomo. Il ragazzo in questione si chiama Brando, ha 9 anni ed è tifoso dei Rossi. Ha sempre voluto salire sulla Cupola ma avendo difficoltà a camminare non avrebbe mai potuto percorrere i quasi 500 scalini. E così i calcianti di Santa Maria Novella si sono offerti di portarlo in spalla fino alla cima per esaudire il suo desiderio. Stamani, grazie alla disponibilità dell'Opera di Santa Maria del Fiore alle 8 è stato eccezionalmente aperto l'accesso alla Cupola e Brando è stato portato sulle spalle dai calcianti che si sono alternati nella lunga salita. Ad accompagnare la visita i genitori del bambino, Elena e Matteo; il fratello Diego, il presidente del Calcio Storico Fiorentino, Michele Pierguidi, e dirigenti del Colore Rosso.