C.ITALIA, Da Samp-Ascoli l'avversaria dei viola

(ANSA) - GENOVA, 19 OTT - La sfida di domani al Ferraris in Coppa Italia con l'Ascoli per la Sampdoria ha il sapore di una poco gradita tappa di avvicinamento rispetto al vero pensiero dei ragazzi di Stankovic: la gara delicatissima di campionato in programma lunedì a Cremona dove i blucerchiati devono cercare di fare punti per staccarsi dall'ultimo posto in classifica. Per questa ragione domani il mister serbo darà spazio ad un ampio turnover cercando di far riposare più titolati possibili. Nella lista dei 22 convocati mancano gli acciaccati Colley e Bereszynski che non sono al meglio e si riposeranno in vista del match con la Cremonese. Chance in porta per il secondo portiere Contini, sulla fascia destra difensiva via libera per Conti mentre dalla parte opposta spazio per Murru: come coppia centrale Amione e Ferrari. Più difficile decifrare il centrocampo con Sabiri che potrebbe tornare titolare in cabina di regia al fianco di Verre mentre in attacco si candidano per una maglia Quagliarella e Pussetto. La gara di Coppa Italia sarà dunque una vetrina per chi ha giocato meno con l'obiettivo comunque di arrivare agli ottavi dove la vincente troverà la Fiorentina. Per la Sampdoria però vero crocevia della stagione sarà la prossima trasferta di Cremona, tappa fondamentale per il club blucerchiato alle prese con problemi di classifica e nubi pesanti dal punto di vista societario. Chi risponde sempre presente sono i tifosi blucerchiati che saranno a Cremona in gran numero con l'ennesima dimostrazione di amore verso la squadra: sono andati esauriti infatti i 2400 tagliandi della Curva Nord. (ANSA).