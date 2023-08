BUFFON, Possibile team manager azzurro con Spalletti

FirenzeViola.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'arrivo di Luciano Spalletti alla guida della Nazionale rischia di cambiare diverse gerarchie anche nello staff tecnico degli azzurri. Con l'addio di Roberto Mancini, viaggiano lontano da Coverciano anche gli ex collaboratori del vecchio CT. Da Salsano a Battara, passando per Nuciari, Scanavino, Lombardi, Donatelli, Bergamaschi, per loro sembra che le porte dell'azzurro siano chiuse. Spazio dunque allo storico nucleo che da sempre accompagna Spalletti: dal vice Domenichini, a Baldini e Sinatti.

Manca un preparato dei portieri, poi bisognerà analizzare le posizioni di Bollini, Barzagli e Gagliardi. Intanto è caccia aperta anche ad un team manager: senza più Lele Oriali potrebbe toccare a Gigi Buffon, che manterrebbe anche il ruolo di capodelegazione. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.