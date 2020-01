BOROZAN, Ivanovic-Fiorentina: era tutto fatto poi...

INDISCREZIONI DI FV IND. FV, CASTRO SALTA INTER E JUVE, TORNA CON ATALANTA Oggi tornerà a casa Gaetano Castrovilli. Il giocatore dopo aver svolto tutti gli accertamenti del caso all'ospedale di Careggi verrà dimesso nella giornata odierna, come anticipato ieri (LEGGI QUI). Per fortuna tutti gli esami svolti non hanno evidenziato... Oggi tornerà a casa Gaetano Castrovilli. Il giocatore dopo aver svolto tutti gli accertamenti del caso all'ospedale di Careggi verrà dimesso nella giornata odierna, come anticipato ieri (LEGGI QUI). Per fortuna tutti gli esami svolti non hanno evidenziato... NOTIZIE DI FV FV, PASSA ANCHE SU INSTAGRAM: SIAMO PIÙ DI 10MILA! Prosegue la nuova avventura di FirenzeViola.it su Instagram! Segui i nostri racconti sul noto social network tra immagini, video e contenuti esclusivi. Con lo stesso impegno con cui ogni giorno seguiamo il calcio e con la volontà di dare un'informazione a 360°... Prosegue la nuova avventura di FirenzeViola.it su Instagram! Segui i nostri racconti sul noto social network tra immagini, video e contenuti esclusivi. Con lo stesso impegno con cui ogni giorno seguiamo il calcio e con la volontà di dare un'informazione a 360°... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 29 Gennaio 2020. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi