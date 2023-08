BONUCCI, Lazio continua a lavorare per portarlo a Roma

Fonte: TMW

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nuovi contatti tra la Lazio e l'entourage di Leonardo Bonucci. Il difensore della Juventusmesso fuori rosa dalla dirigenza bianconera sa di dover trovare una nuova sistemazione in questi ultimi dieci giorni di calciomercato e spera di restare in Italia, col club biancoceleste che oggi rappresenta la sua prima scelta. Per questo motivo, Bonucci da qualche giorno ha messo in stand-by la trattativa con l'Union Berlino. Sa che la Lazio è una possibilità e anche nelle ultime ore ci sono stati dei contatti con Sarri che ha l'ultima parola per l'eventuale acquisto del Capitano della Nazionale.