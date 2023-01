BOGA, DS Dea: "Mercato? Tante voci". E intanto lui segna

Il direttore sportivo dell'Atalanta, Tony D’Amico ha parlato di Jeremie Boga a Dazn prima del match contro la Salernitana: “Di voci ce ne sono parecchie in questo periodo, Jeremie ha caratteristiche uniche in questa rosa. Siamo convinti che possa fare bene, deve rispondere presente quando viene chiamato in causa come sta facendo ultimamente”.

L'esterno ex Sassuolo tra l'altro ha anche segnato il gol del momentaneo 1-0 per la Dea (risultato a fine primo tempo, 5-1 per i bergamaschi).