BIRAGHI, Bisogna continuare su questa strada. Il gioco...

Cristiano Biraghi è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel post partita di Cukaricki-Fiorentina. Queste le sue parole:

Ci sono stati momenti di difficoltà, questi cali di tensione durante la partita a cosa sono dovuti?

“Giocando in una certa maniera, giocando sempre nella metà campo avversaria, come è successo anche con la Juve, avendo sempre in mano il pallino del gioco può succedere che concediamo qualche ripartenza, ma la strada è questa. Se andiamo a vedere i dati, siamo una delle squadre che concede meno occasioni da gol agli avversari, ovviamente ci sono anche loro. Ne concediamo poche, a volte ci sta di concederne alcune. È il nostro modo di giocare, bisogna andare avanti così perché ci sta portando grandi benefici”.