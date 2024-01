BIRAGHI, Acquisto Faraoni una garanzia. Supercoppa...

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Il capitano viola Cristiano Biraghi ha parlato al sito ufficiale viola in merito alla partita di ieri pareggiata 2-2 contro l'Udinese. Queste le sue parole: "Siamo partiti così e così, abbiamo fatto un primo tempo sottotono. Poi nella ripresa siamo venuti fuori e abbiamo recuperato la gara due volte. Non è semplice contro queste squadre. L'Udinese ha concetti ben chiari: ti lasciano giocare dietro, ma poi diventano molti aggressivi. Stanno facendo punti importanti, erano in salute e ora sono in fiducia. Peccato per il palo di Bonaventura, ma forse doveva andare così".

Su Faraoni: "L'acquisto di Davide è una garanzia. Conosce il campionato, oltre ad essere esperto ha grande qualità. Siamo molto contenti, ha fatto un bell'esordio".

Sulla Supercoppa: "Ormai siamo nel loop, giochiamo poi riposiamo e rigiochiamo. Dobbiamo recuperare al massimo. La Supercoppa è una competizione che mette in palio un trofeo quindi dobbiamo onorarla per arrivare fino in fondo".