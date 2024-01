BIGLIETTI, Pacchetto per Inter e Frosinone: le modalità

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Dopo la Supercoppa la Fiorentina ospiterà l'Inter per la ventunesima giornata di campionato. Al Franchi arriverà poi il Frosinone domenica 11 febbraio. Ecco allora che la società ha creato un pacchetto per le due gare casalinghe a partire da 28 euro (per gli Under 14). Ecco il comunicato del club:

"In occasione delle partite Fiorentina vs Inter, domenica 28 gennaio alle ore 20:45 e Fiorentina vs Frosinone, domenica 11 febbraio alle ore 12.30.

Sarà possibile acquistare il “Pack2Gare” a partire da oggi fino alle ore 20:45 del 28 gennaio. Il pack consentirà di vedere allo Stadio entrambe le partite ad un prezzo vantaggioso. Prezzi a partire da € 28,00 (Under14)

Il “Pack2Gare” avrà una disponibilità limitata.

Il Pack è acquistabile sulla pagina ufficiale di biglietteria di ACF Fiorentina (https://bit.ly/FioTicket) e il circuito punti vendita Vivaticket con obbligo di tessera InViola Premium/Gold in corso di validità, presso il Fiorentina Point (https://bit.ly/FiorentinaPoint ) in Via dei Sette Santi 28r per i residenti nella provincia di Firenze e turisti senza obbligo di tessera.