BERGOMI, W. Ham presto allo stadio? Vi racconto una cosa

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Alle ore 21:00 scendono in campo Fiorentina e West Ham, con gli inglesi che - sottolinea Sky Sport - si sono presentati con grande anticipo all'Eden Arena, oltre due ore e mezzo prima del calcio d'inizio. Ne ha parlato l'ex difensore Beppe Bergomi in studio: "Vorrei raccontare questo aneddoto, nella semifinale col Real Madrid dell'81 siamo arrivati due ore e un quarto prima, c'era il cancello chiuso e il custode ci ha detto che era troppo presto e abbiamo dovuto aspettare. O non hanno trovato traffico, ma non penso...".