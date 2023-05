BERGOMI, Viola in finale di Conference me l'aspettavo

Fonte: TMW

L'ex difensore Beppe Bergomi, presente all'evento benefico Aspria Charity Football all'Aspria Harbour Club, in zona San Siro, con ricavato a sostegno di Amici di Gabriele Onlus, ha parlato delle italiane che hanno raggiunto le finali delle coppe europee ma non solo: "Inter, Roma e Fiorentina in finale? Dico la verità, non me l'aspettavo. Ad inizio anno, pensavo che la Fiorentina potesse fare un percorso così lungo, vista la rosa e come è allenata bene, ma per la Champions e l'Europa League non me l'aspettavo. Per l'Inter considerando il girone che aveva e gli alti e bassi in campionato. Nel momento migliore però si è ritrovata come gruppo, e poi serve anche un pizzico di fortuna in queste competizioni. Però tutto meritato. Per la Roma che dire... Mourinho difficilmente sbaglia. Si può discutere se giochi bene o giochi male, ma alla fine contano i risultati e la Roma è arrivata in finale per due anni consecutivi".