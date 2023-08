BERARDI, Idea forte per la Juve, valutazione di 30 mln

FirenzeViola.it

La Juventus continua a lavorare per portare a casa Domenico Berardi, idea forte per i bianconeri. Come spiega TMW, il giocatore ha già fatto capire volersi trasferire in un top club e molto dipenderà dalla volontà del Sassuolo di inserire nella trattativa contropartite tecniche, visto che la valutazione di 30 milioni di euro del cartellino rende impossibile la trattativa senza inserire altri giocatori nell'affare.