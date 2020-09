INDISCREZIONI DI FV IND. FV, BENASSI APRE ALL'ADDIO: PRESSING HELLAS Il centrocampo viola accende il calciomercato non solo con l'arrivo di Bonaventura, ma anche con i possibili movimenti in uscita. Dopo Dabo che a ore sarà un nuovo giocatore del Benevento, anche Marco Benassi sta valutando la possibilità di salutare il... Il centrocampo viola accende il calciomercato non solo con l'arrivo di Bonaventura, ma anche con i possibili movimenti in uscita. Dopo Dabo che a ore sarà un nuovo giocatore del Benevento, anche Marco Benassi sta valutando la possibilità di salutare il... NOTIZIE DI FV FIORENTINA, IL PROGRAMMA DI OGGI IN CASA VIOLA Altro giro, altra amichevole. Oggi alle ore 18 la Fiorentina di Beppe Iachini sfida la Reggiana per quello che presumibilmente sarà l'ultimo match amichevole in vista dell'inizio del campionato. Appuntamento qui, su FirenzeViola.it, per il consueto live e... Altro giro, altra amichevole. Oggi alle ore 18 la Fiorentina di Beppe Iachini sfida la Reggiana per quello che presumibilmente sarà l'ultimo match amichevole in vista dell'inizio del campionato. Appuntamento qui, su FirenzeViola.it, per il consueto live e... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 12 settembre 2020. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi