BECAO, L'Udinese vuole cederlo ora per Ampadu

L'attaccante Rodrigo Becao, accostato anche alla Fiorentina, dovrà essere ceduto in questa sessione di mercato. E' questa l'intenzione dell'Udinese perché, come riporta anche il Messaggero Veneto, il giocatore ha manifestato il desiderio di lasciare il Friuli per altre esperienze ma soprattutto il club vuole monetizzare dalla cessione per poi poter investire i soldi su Ethan Ampadu, profilo scelto dai bianconeri per la difesa.