BATTISTINI, Viola sta facendo bene, ma non è la sorpresa

© foto di Alessio Alaimo

Graziano Battistini, noto procuratore, nell'intervista rilasciata a Tuttomercatoweb.com ha speso parole anche per quelle che, a detta sua, sono le principali sorprese della Serie A: “Sostanzialmente sono due: Frosinone e Bologna stanno facendo cose importantissime. Hanno due direttori sportivi come Angelozzi e Sartori che dove vanno fanno bene. Senza nulla togliere nulla alla Fiorentina che sta facendo bene o al Lecce che ha stupito e ha un Corvino che sa il fatto suo, queste due hanno fatto qualcosa in più. Il Frosinone gioca a viso aperto con tanti giovani e gli va fatto un applauso”.

Queste invece le sue parole su Caprile, portiere seguito in passato anche dalla Fiorentina nonché suo assistito: “Credo che per provare a raggiungere obiettivi importanti bisogna essere pronti a tutto. L’infortunio ha determinato alcune situazioni momentanee, ma è determinato a dimostrare che la scelta fatta in estate è giusta. Sta battagliando per mostrare il proprio valore dopo una partenza ad handicap, ma le difficoltà sono una palestra di vita e nelle difficoltà si cresce”.