Il dirigente della Fiorentina, Joe Barone, ha parlato brevemente della partita di domani e del nuovo pullman viola: "Sono emozionato per la partita contro la Juventus, la squadra si è preparata bene. Abbiamo portato l’entusiasmo qui da New York anche con il nuovo pullman. Stasera arriva Rocco dall’America, siamo tutti pronti per la partita di domani".