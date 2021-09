BARÇA, Ore decisive Koeman, nel toto nomi c'è Pirlo

(ANSA) - ROMA, 30 SET - Sono ore decisive per il futuro di Ronald Koeman dopo la sconfitta del Barcellona ieri in Champions league contro il Benfica a Lisbona (3-0), la seconda in due partite (contro il Bayern Monaco era stato uno 0-3), oltre a un inizio di stagione in Liga non esaltante (tre vittorie e tre pareggi). La situazione della panchina blaugrana è stata analizzata durante una riunione notturna tra i vertici del club (il presidente Joan Laporta , il vicepresidente, Rafa Yuste, il direttore sportivo, Mateu Alemany, e il consigliere del presidente, Enric Masip), riporta il quotidiano spagnolo Sport. In questo vertice è stata analizzata la possibilità che il tecnico olandese venga esonerato nelle prossime ore, prima della sfida di sabato fuori casa contro l'Atletico Madrid. Il club catalano - riporta Sport - starebbe valutando i nomi di Xavi Hernández e Robert Martínez, senza escludere quello di Andrea Pirlo, che piacerebbe molto a Laporta senza però generare particolare consenso nel club. (ANSA).