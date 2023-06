BAIANO, Dia? Non vorrei che facesse come Piatek

Fonte: Lady Radio

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Francesco Baiano, ex giocatore della Fiorentina, ha parlato così di alcuni temi di attualità in casa viola: "Dia in questa stagione ha trovato il gol con continuità, ma non vorrei che poi facesse come ha fatto Piatek. Per quanto riguarda Nzola, invece, credoi che sia un buon centravanti e Italiano lo conosce già molto bene. Non sono, però, quei nomi che ti portano a fare il salto di qualità. Secondo me a questa squadra servirebbe un esterno: Berardi è una garanzia, mentre Orsolini fatica a trovare continuità. Sottil quest'anno ha avuto un brutto infortunio e per questo non va giudicato troppo, l'anno prossimo deve fare bene però".