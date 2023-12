ARTHUR, Sento la fiducia della società. Sono contento

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Il centrocampista della Fiorentina, Arthur Melo, ha rilasciato un'intervista al canale Youtube "Tha Case by Dante", spendendo qualche parola sulla sua carriera. Queste le sue dichiarazioni, partendo dalla Fiorentina: “Prima di arrivare a Firenze ho passato un paio di anni difficili, perché sono stato sempre infortunato. Non capivo il perché. Ora che sono qua alla Fiorentina sono contento di poter giocare. Ho trovato una squadra che ha fiducia in me, sono contento di poter entrare in campo. Ho dimostrato che posso giocare ad alti livelli. Gioco per me e per la mia famiglia, e ovviamente anche per la Fiorentina”.

Sul Liverpool: “È una squadra incredibile. Questa esperienza mi ha cambiato molto, sia come giocatore, che come persona. Sono stato sfortunato perché spesso ero indisponibile”.

Sul Barcellona: “È il sogno di qualsiasi bambino poter giocare in questo club. Mi è sempre piaciuto il gioco dei blaugrana, terrò questa esperienza sempre nel mio cuore”.

Conclude con un pensiero agli alluvionati: “Ho qui con me una maglia della Fiorentina. Invieremo tutto il ricavato alle famiglie toscane che sono state colpite dal maltempo in questo ultimo periodo”.