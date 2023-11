ARGENTINA, Sconfitta 2-0. Nico 53 minuti in campo

FirenzeViola.it

Cade l'Albiceleste. Per la prima volta in queste qualificazioni al Mondiale 2026, l'Argentina incassa una sconfitta. Lo fa in casa, per 0-2 contro l'Uruguay, match deciso dalle reti di Araujo e Darwin Nunez. Per quanto riguarda i viola, Nico Gonzalez è rimasto in campo fino al 53', sostituito da Di Maria. Nessun minuto invece per Martinez Quarta, finito in tribuna.