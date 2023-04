AQUILANI, Post social: "Orgoglioso dei miei ragazzi"

FirenzeViola.it

"Accettare una sconfitta non sarà mai sintomo di debolezza. Tutt’altro. Accettando una sconfitta in maniera cosciente si darà molta più importanza alle vittorie- Alberto Aquilani, tecnico della Fiorentina Primavera, commenta così la sconfitta della sua squadra nella finale di ieri sera di Coppa Italia. Un ko contro la Roma che brucia per come è arrivato, ai tempi supplementari, dopo una gara a tratti dominata per i viola e caratterizzata da alcuni controversi episodi arbitrali. Nessun accenno di polemica per il mister della Fiorentina, che conclude il suo post condiviso su Instagram elogiando ancora una volta un gruppo che, da quando siede sulla panchina gigliata, è stato capace di vincere 4 coppe in tre anni: -Sono orgoglioso di ognuno dei miei ragazzi, e di ogni elemento del mio staff, per l’intero percorso che ci ha portati fino a giocare una finale in questo modo. Dovete essere orgogliosi e fieri di questa medaglia d’argento, che ha un valore altissimo. Oggi ripartiamo, insieme".