ANTOGNONI, Foto e autografi in centro con tifosi Hellas

L'eco del campione Giancarlo Antognoni non scompare e l'Unico 10 della Fiorentina viene ancora fermato spesso perr foto o autografi da parte di chi ha fatto la storia viola. Ma non solo da parte di tifosi di fede gigliata. Come mostra un video pubblicato sui social dalla moglie, Antognoni è stato fermato per le vie del centro anche da alcuni tifosi dell'Hellas Verona, arrivati a Firenze per godersi la partita di oggi al Franchi. I tifosi gialloblu, gemellati con i tifosi della Fiorentina, non si sono fatti sfuggire la possibilità di avere un ricordo con Antognoni. Ecco un fotogramma del video che testimonia il tutto: