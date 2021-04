ANGELONI, Siamo nella storia: proprietà presente

Il responsabile del settore giovanile viola, Valentino Angeloni ha commentato così la vittoria della Coppa Italia da parte della Primavera Viola ai microfoni dei social ufficiali ACF: "Siamo molto contenti, abbiamo fatto un cammino importante. Ci tenevamo tanto, anche perché ad agosto il presidente non c'era e ci tenevamo a fare alzare una coppa anche a lui. Una società così presente non è comune, e i ragazzi lo percepiscono. La vittoria è per tutta la Fiorentina, siamo nella storia. Giocheremo ancora un'altra finale come la Supercoppa. Questo trofeo è stato ottenuto attraverso un calcio bello e propositivo. Siamo felici e orgogliosi del lavoro svolto da mister Aquilani e il suo staff".