Fonte: TMW

L'allenatore dell'Empoli Aurelio Andreazzoli, in vista della gara di domani contro la Lazio, ha parlato in conferenza stampa soffermandosi anche sulle condizioni di Tommaso Baldanzi: "Può avere più minuti nelle gambe, è vivace, è vispo e allegro e questo mi conforta. Non ci sarà Caputo, non vogliamo rischiare perché non lo riteniamo pronto a giocare".