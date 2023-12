ANCELOTTI, Vicino il rinnovo con il Real: niente Brasile?

FirenzeViola.it

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

Carlo Ancelotti più vicino che mai al rinnovo col Real Madrid. Secondo quanto riportato da As è stata superata la concorrenza della Federcalcio brasiliana, che da mesi è in contatto col tecnico di Reggiolo. Tuttavia nel paese sudamericano Ancelotti è un argomento divisivo e sono in molti a osteggiare il suo ingaggio poiché non brasiliano. Questo nonostante il cammino della Seleçao nelle qualificazioni ai Mondiali sia pessimo: con Fernando Diniz in qualità di traghettatore la squadra si trova in sesta posizione dopo sei partite, perdendo già in tre occasioni.

Al contrario, Ancelotti a Madrid è amatissimo. Per lui parla il palmarès nei suoi cinque anni sulla panchina dei blancos, riuscendo a vincere un campionato spagnolo, due volte la Copa del Rey, una volta la Supercoppa spagnola, due volte la Champions e altrettante supercoppe UEFA e Mondiali per club. L'accordo col Real che scade il 30 giugno 2024 potrebbe essere rinnovato di un'ulteriore stagione.