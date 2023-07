AMRABAT, In vacanza scatta l'indizio social sul mercato

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Vacanze in Spagna, a Marbella, con gli amici e l'entourage, moto d'acqua e un brano in sottofondo sul video social bastano a diventare un indizio di mercato quando si parla di Sofyan Amrabat. In attesa di capire dove sarà il suo futuro il marocchino infatti continua a godere le vacanze e a divertirsi sulla moto d'acqua. Postando il video delle sue evoluzioni però spunta il brano il cui testo cita la tuta dell'Atletico Madrid che, in questa fase, diventa un assist per il mercato, appunto. E la curiosità, voluta o casuale da parte del giocatore, è stata ripostata infatti da alcune pagine vicine al club di Madrid.