ALLEGRI, Pogba? Non posso rispondere. Ci siamo sentiti

Nel corso della Conferenza Stampa di vigilia di Juventus-Napoli l'allenatore bianconero Massimiliano Allegri ha risposto ad una domanda sugli ultimi sviluppi del caso Pogba. Proprio questa mattina infatti la Procura antidoping ha chiesto quattro anni di squalifica per il centrocampista francese. Queste le parole dell'allenatore livornese: "Non posso rispondere finché non è chiusa la questione. Con Pogba all'inizio ci siamo scritti via messaggio. Ora aspetteremo la fine di questa situazione per poterlo rivedere".