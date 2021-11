INDISCREZIONI DI FV DRAGOWSKI, NESSUN INCONTRO PER IL RINNOVO. FUTURO SEMPRE PIÙ IN BILICO La buona notizia per quanto riguarda Bartlomiej Dragowski è che per la prima volta dopo l'infortunio rimediato contro il Napoli di Spalletti, il portiere polacco ha ripreso ad allenarsi regolarmente con il gruppo. È molto probabile dunque che torni... La buona notizia per quanto riguarda Bartlomiej Dragowski è che per la prima volta dopo l'infortunio rimediato contro il Napoli di Spalletti, il portiere polacco ha ripreso ad allenarsi regolarmente con il gruppo. È molto probabile dunque che torni... NOTIZIE DI FV ODRIOZOLA, IL PRESTITO È SECCO CON UN PATTO VERBALE Non soltanto Borja Mayoral: presto la Fiorentina dovrà aggiornarsi con il Real Madrid anche per Alvaro Odriozola. Arrivato in estate al posto del suo connazionale Lirola partito alla volta di Marsiglia, il terzino basco classe '95 gradualmente si sta inserendo con... Non soltanto Borja Mayoral: presto la Fiorentina dovrà aggiornarsi con il Real Madrid anche per Alvaro Odriozola. Arrivato in estate al posto del suo connazionale Lirola partito alla volta di Marsiglia, il terzino basco classe '95 gradualmente si sta inserendo con... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 16 novembre 2021. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi