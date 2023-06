ACF, Una maglia speciale per tutti i neonati viola

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

La Fiorentina regala a tutti i neonati tifosi un dono speciale. La società viola ha creato una maglia Viola come regalo di benvenuto per tramandare di generazione in generazione l’amore per la Fiorentina. E' possibile richiederla gratuitamente collegandoti a www.fiorentinababy.it. Qui sotto il tweet.