ACF, Tutte le informazioni per i biglietti di Fiorentina-Roma

© foto di Federico De Luca 2023

La Fiorentina tramite il suo sito ufficiale ha pubblicato le informazioni utili per acquistare il biglietto per Fiorentina-Roma. Questo il comunicato:

"Tutte le informazioni utili per assistere dal vivo al match della 37° giornata di campionato Serie A Tim. Ultima partita stagionale allo stadio Franchi per la Fiorentina che sabato 27 maggio alle ore 18:00 incontrerà la Roma. Un big match da vivere tutti insieme allo stadio per sostenere i ragazzi di Mister Italiano in questo rush finale di Campionato.

In attesa di comunicazioni da parte delle Autorità competenti, la vendita dei biglietti inizierà dalle ore 15:00 di martedì 23 maggio fino ad inizio gara e sarà riservata ai soli possessori della Tessera InViola Premium/Gold Card. Il giorno gara sarà attiva la tariffa Match Day.

Disponibile per questa gara le tariffa scontata Ridotto Under 14 in TUTTI i settori dello stadio".