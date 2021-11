ACF, Tour nei territori italiani: Sicilia prima tappa

INDISCREZIONI DI FV IND. FV, OSSERVATORE DELLA JUVENTUS IERI AL FRANCHI Una partita per volta. Così Massimiliano Allegri ha detto nella conferenza stampa della vigilia di Champions con lo Zenit: "L'obiettivo è la partita di Champions di domani, poi penseremo alla gara con la Fiorentina". Il momento è... Una partita per volta. Così Massimiliano Allegri ha detto nella conferenza stampa della vigilia di Champions con lo Zenit: "L'obiettivo è la partita di Champions di domani, poi penseremo alla gara con la Fiorentina". Il momento è... NOTIZIE DI FV TOP FV, QUARTA MIGLIORE PER DISTACCO ALLO STADIUM C’è un solo, grande protagonista dopo la sconfitta per 1-0 della Fiorentina in casa della Juve, secondo i nostri lettori e in particolare chi ha votato per il Premio Top FirenzeViola.it. Si tratta di Lucas Martinez Quarta, che ha convinto quasi tre votanti su... C’è un solo, grande protagonista dopo la sconfitta per 1-0 della Fiorentina in casa della Juve, secondo i nostri lettori e in particolare chi ha votato per il Premio Top FirenzeViola.it. Si tratta di Lucas Martinez Quarta, che ha convinto quasi tre votanti su... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 09 novembre 2021. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi