ACF, "We trail at the break". E i tifosi si scatenano

Piccola curiosità, però molto indicativa. La Fiorentina ieri al cospetto dell'Empoli è rientrata nello spogliatoio, dopo il primo tempo, sotto per 1-0 (CLICCA QUI). Il club si è pertanto trovato a dover pubblicare sui propri canali social un post tristemente inflazionato nell’arco dell’attuale stagione: "We trail at the break", ovvero "Siamo sotto all’intervallo". I sostenitori viola, amareggiati, ne hanno approfittato per dare sfogo alla loro ironia: tra i commenti infatti ha spopolato la suddetta frase "We trail at the break", come chiara critica ai risultati insoddisfacenti della squadra nonché alla comunicazione anglofona intrapresa dalla società. Di seguito il post Facebook in questione i cui commenti testimoniano il tutto:

Siamo sotto all'intervallo. We trail at the break. #FiorentinaEmpoli 0 - 1 | 45' + 4' Pubblicato da ACF Fiorentina su Domenica 19 febbraio 2023