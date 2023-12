ACF, Giglio Amico dona una storica Coppa al club

FirenzeViola.it

La Fiorentina riporta a casa la Coppa vinta al Torneo internazionale di New York del 1965, in possesso dell'Associazione Giglio Amico. "Grazie all’Associazione Giglio Amico, la Fiorentina è rientrata oggi in possesso della Coppa vinta al Torneo Internazionale di New York del 1965. I rappresentanti dell’Associazione Pietro Vannucci, Sandro Bianchi, Roberto Vinciguerra, Daniele Misticoni, Stefano Bettini e Gianni Fantechi, in visita al Viola Park, hanno consegnato direttamente nelle mani del Direttore Generale Joe Barone lo storico trofeo" scrive il club su Instagram dove mostra la consegna della Coppa al Viola Park da parte dei rappresentanti di Giglio Amico.