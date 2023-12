ABODI, Grandi paesi europei si vedranno il 10/1 a Bruxelles

FirenzeViola.it

Andrea Abodi, ministro dello sport, ha annunciato poco fa che i grandi paesi europei, tra cui l’Italia, formalizzeranno una posizione unitaria sulla Superlega e lo faranno da Bruxelles il 10 gennaio, rispondendo così al tentativo di rinascita della Superlega europea: "C’è una posizione sostanzialmente analoga tra i grandi Paesi europei che si vedranno il 10 gennaio a Bruxelles per concordare ulteriormente la posizione e sostanziarla. Io credo molto nella collaborazione”, ha detto oggi il numero dello sport nostrano, come riportato da Sky Sport.

Qualche ora fa lo stesso ministro Abodi era intervenuto così sulla pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea in favore della Superlega: "La Corte non ha detto che si giocherà la Superlega, ma che l’assetto va rivisto. Il presupposto fondamentale per me è che ci sia inclusività della competizione, la tutela dei campionati nazionali, dei vivai e della Nazionale. Oggi è un giorno di assunzione di responsabilità e di profonde riflessioni ma in questi casi cerco di vedere le opportunità, c’è la necessità di rivedere il baricentro di rapporti ed interessi. Prima di arrivare alle estreme conseguenze c’è un percorso che l’UEFA può fare".