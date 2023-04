ZAZZERI A RFV, Viola in forma. Jack imprescindibile

Lorenzo Zazzeri, nuotatore argento olimpico con la 4×100 stile libero ai Giochi di Tokyo, nonché tifoso della Fiorentina, è intervenuto su Radio FirenzeViola all’indomani della gara con l’Inter: “Purtroppo non riesco a vedere tutte le partite per i miei impegni, ma quando posso vado sempre allo stadio. E poi mi tengo informato con i siti di Fiorentina. Ieri purtroppo non l’ho vista, ma sono contento del risultato”.

Come valuta questa Fiorentina?

“Sembra essere entrata in condizione. Li vedo correre meglio, una striscia di vittorie molto importante che ci sta riportando nelle posizioni che contano. È una cosa che fino a poco tempo fa sembrava impossibile, ma è uno dei lati belli dello sport: non arrendersi mai e cercare sempre di migliorarsi”.

Cosa porta a un cambio di risultati del genere?

“Sicuramente la condizione fisica. Ma la gran parte della componente la fa la testa: vincere aiuta a vincere. La Fiorentina ha molta più autorità ora, è andata a giocarsela con l’Inter senza alcun tipo di timore. Quindi la fiducia nell’allenatore e negli allenamenti incide, poi una cosa che trovo in comune, da atleta, riguarda le difficoltà. Fanno parte del percorso, servono anche quelle per trovare la quadra giusta”.

Come vede il recupero di Castrovilli?

“Nello sport è difficile arrivare a certi risultati ma ancora di più rimanerci. Lo sport è come la vita, succede questo anche nella vita quotidiana. Se sopraggiunge un infortunio le difficoltà aumentano, ma per rimanere a certi livelli serve vedere le difficoltà in modo positivo. Perché sono momenti dove bisogna tenere duro, poi una volta passato il peggio si riesce a tornare più forti”.

Vede un giocatore imprescindibile nella Fiorentina?

“Bella domanda. Il calcio, essendo sport collettivo, penso che abbia la squadra al centro di tutto. Ma comunque vedo Bonaventura quello che dà più sicurezza. Poi alle volte sbaglia la partita anche lui, ma a livello mentale mi pare sempre sul pezzo. Poi la qualità non si discute, per cui mi pare proprio un punto di riferimento”.

Conclude: “L’anno perfetto sarebbe con la Fiorentina in Champions e medaglie importanti per me in acqua. Per quanto riguarda quest’anno, mi piacerebbe vedere un trofeo. Perché manca da troppo a Firenze. Anche quando siamo a fare le gare all’estero, capita spesso che ci si metta tutti insieme a seguire le partite. Specie per Fiorentina-Juventus, o con la Roma, io sono l’unico tifoso viola. Ci prendiamo un po’ in giro, quando capita che vinciamo noi è una vera goduria”.