SERIE A, Fonseca esclude Theo: le formazioni ufficiali

© foto di www.imagephotoagency.it

Grande festa a San Siro per i 125 anni di storia del Milan, ricordati con una maglia vintage creata appositamente per l'evento. Dopo le polemiche interne dei giorni scorsi, alle 20:45 scendono in campo i rossoneri per affrontare il Genoa di Partick Vieira, a caccia del sesto risultato ultile consecutivo. Queste le formazioni:

Milan (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Gabbia, Thiaw, Jimenez; Fofana, Reijnders; Chukwueze, Liberali, Leao; Abraham. Allenatore: Fonseca.

Genoa (3-5-1-1): Leali; Vogliacco, Bani, Vasquez; Zanoli, Thorsby, Badelj, Frendrup, Martin; Miretti; Pinamonti. Allenatore: Vieira.