PRES. AIACS A RFV, Joe sempre avute idee chiare. Pradè...

L'agente di calcio e presidente dell'Aiacs Beppe Galli è intervenuto a Radio Firenzeviola per parlare della situazione della Fiorentina e del direttore generale Joe Barone, ricoverato da ieri in gravi condizioni: "Sono dispiaciuto per questa situazione, immagino lo stato d'animo della Fiorentina e dei parenti e spero che possa uscire da questa situazione e tornare al più presto a fare quello che più ama ossia occuparsi di Fiorentina".

Cosa ricorda dell'incontro al Viola Park con l'Aiacs? "Lui ha da sempre le idee chiare ed era corretto con chi lo era con lui. Io con lui mi sono trovato molto bene e quando mi disse di questo incontro al Viola Park, lo proposi subito al consiglio dell'associazione e fu una bellissima giornata per parlare di sport".

Che dirigente è? "Ho avuto la possibilità di venire spesso a Firenze anche per i molti giovani che ho assistito e condivido molte cose con questa società, anche quando Joe ebbe a che dire con i tifosi ero con lui perché lui ci metteva il cuore e con Commisso hanno fatto un capolavoro a Firenze. Va fatto un plauso a queste persone, poi si può sbagliare, chi non fa non sbaglia. Ma il Viola Park ad esempio deve essere un vanto per i fiorentini".

Cosa farà ora Pradè? "Pradè ora sarà distrutto perché loro erano veramente come fratelli perciò starà soffrendo molto, ma sa fare bene il propio lavoro, come lo sanno fare Burdisso e Angeloni che penso si stringeranno per il bene della Fiorentina. Con il cuore spezzato Pradè dovrà affrontare questa situazione".

Come reagisce un giocatore? "Ho visto le immagini e si vedeva nel loro volto il dolore di questa situazione".