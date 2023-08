PECCI A RFV, Arthur non ha visione di gioco. Nzola...

FirenzeViola.it

Eraldo Pecci a Radio Firenze Viola

Eraldo Pecci, ex viola, ha parlato a Radio FirenzeViola durante Viola Amore Mio: "Arthur non mi piace molto a dire il vero. Nonostante Italiano abbia insistito molto per averlo io questa scelta non la condivido. Resto dell'idea che un giocatore come Arthur non sia un regista vero e proprio, perché gli manca la visione di gioco e inoltre ha la tendenza a toccare troppo il pallone mentre il regista deve farlo girare il pallone senza perdere tempo e senza tenerlo eccessivamente".

Per quanto riguarda l'attacco, cosa pensa di Nzola? "Secondo me Nzola è un buon giocatore e i numeri parlano chiaro, ovviamente tra giocare allo Spezia e giocare in una squadra sempre più competitiva come la Fiorentina cambiano tante cose, soprattutto se si passa a giocare per una squadra che quest'anno deve giocare quattro competizioni e che sicuramente cercherà di portare a casa un trofeo".

Cosa pensa invece di Beltran? "Personalmente ritengo che si debba aspettare a dare valutazioni, e soprattutto non si deve partire prevenuti. Lo dico perché anche per lui si verificherà un importante cambiamento, dato che la serie A è molto diversa dalla massima serie argentina, quindi per sicurezza meglio giudicare dopo aver visto".