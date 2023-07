GALLI A RFV, Restyling Franchi? Meglio farlo nuovo

Ascolta l'audio

Giovanni Galli a Radio Firenze Viola

Giovanni Galli, ex portiere tra le altre del Torino, ha parlato ai microfoni di Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Viola Amore Mio" per parlare del tema stadio in casa Fiorentina: "Il sindaco disse "A settembre metteremo la prima pietra per il nuovo stadio, ma mi sembra che quella pietra si sia persa. Fino a quando era l'idea era di fare lo stadio alla Mercafir nessuno aveva pensato al Franchi, solo successivamente è diventato la struttura più discussa del mondo. Poi partì l'idea del restyling, poi la pandemia e gli interessi che hanno portato a 150 milioni il valore per il restyling".

"Anche su dove andrà a giocare la Fiorentina è un tema molto dibattuto. Ora si dice al Padovani ma io posso andare a giocare in uno stadio di legno e ferro. Noi prendiamo in giro l'Empoli, perché ha lo stadio comprato all'Ikea, ma anche con il Padovani ci siamo vicino. Lo stadio dobbiamo farlo nuovo, non restaurare le curve e coprirlo".

